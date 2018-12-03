Под Москвой нашли женское тело без головы

В одной из квартир в городе Пересвете Сергиево-Посадского района Московской области было обнаружено обезглавленное тело 44-летней женщины, передает сайт "Подмосковье сегодня". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый – 43-летний сожитель убитой – задержан. Он рассказал на допросе, что преступление произошло во время ссоры при совместном распитии алкоголя.
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