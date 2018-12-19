В Иркутске полицейского арестовали за изнасилование в участке

Октябрьский районный суд Иркутска арестовал на два месяца участкового уполномоченного и двух его приятелей, которых обвиняют в избиении и изнасиловании в городском пункте полиции №8, передает телеканал "360". Преступление было совершено в ночь на 16 декабря.
Женщину избили, а затем надругались над ней. Возбуждено уголовное дело по статье "Совершение иных насильственных действий сексуального характера группой лиц". Отмечается, что один из фигурантов был судим за изнасилование.
Говорят, ведущая приняла решение расстаться с мужем
В кулуарах говорят, что актриса выдумала любовника-иностранца
Шоумен дерзко ответил на нападки актрисы
Маркл нарушает королевские традиции