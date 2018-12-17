В Волгограде рецидивист ограбил магазин лимонадов

44-летний ранее судимый житель Волгограда хорошенько выпил и решил "срубить" денег. Чтобы добыть средства на спиртное, он ворвался в ближайший павильон, где торговали безалкогольными напитками, и открыто похитил из кассы выручку.

Добычей стали две тысячи рублей. Кассир не успела помешать грабителю и обратилась в полицию, передает novostivolgograda.ru.