В Екатеринбурге пациент со сломанным носом избил фельдшера

В Екатеринбурге медики застали пострадавшего лежащим на земле, диагностировали перелом носа и начали оказывать первую помощь. Однако пациенту не понравилась тампонада носа и он стал бурно высказывать недовольство в адрес работника неотложки.

Позже пациент нанес медику удар ногой в область глаза, а также в грудную клетку. Буйный мужчина был передан полиции, передает tagilcity.ru.