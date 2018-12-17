В Екатеринбурге пациент со сломанным носом избил фельдшера

В Екатеринбурге медики застали пострадавшего лежащим на земле, диагностировали перелом носа и начали оказывать первую помощь. Однако пациенту не понравилась тампонада носа и он стал бурно высказывать недовольство в адрес работника неотложки.
Позже пациент нанес медику удар ногой в область глаза, а также в грудную клетку. Буйный мужчина был передан полиции, передает tagilcity.ru.
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