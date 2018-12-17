Под Нижним Новгородом задержали изготовителей оружия

В Нижегородской области ФСБ задержала участников межрегиональной ОПГ, причастной к изготовлению оружия и боеприпасов. Таким образом, удалось пресечь деятельность двух подпольных мастерских.

Более того, силовики изъяли большое количество взрывных устройств и средств инициирования взрыва. В целом была прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, передает newsnn.ru.