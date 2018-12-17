Двое жителей Уфы убили мужчину и подожгли его дом

В Башкирии обнаружении тело 58-летнего мужчины после ликвидации пожара в частном доме. Позже было установлено, что смерть потерпевшего носит криминальный характер.

Подозреваемыми оказались двое жителей столицы 21 года и 18 лет. По предварительной версии, они пришли домой к потерпевшему и предъявили мужчине претензии по поводу того, что тот избил одного из них за украденный у него фотоаппарат. Между гостями и хозяином дома завязалась драка. Двое молодых людей избили хозяина дома до смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает ToDay News Ufa.