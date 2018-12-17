Двое жителей Уфы убили мужчину и подожгли его дом

В Башкирии обнаружении тело 58-летнего мужчины после ликвидации пожара в частном доме. Позже было установлено, что смерть потерпевшего носит криминальный характер.
Подозреваемыми оказались двое жителей столицы 21 года и 18 лет. По предварительной версии, они пришли домой к потерпевшему и предъявили мужчине претензии по поводу того, что тот избил одного из них за украденный у него фотоаппарат. Между гостями и хозяином дома завязалась драка. Двое молодых людей избили хозяина дома до смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает ToDay News Ufa.
Артистка сделала важное заявление
Благотворительный фонд доставит подарки воспитанникам детдома
Примадонна объявила о юбилейном концерте
Артистка появилась после долгого отсутствия