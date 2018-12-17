В Челябинске из-за пожара эвакуировали более тысячи детей

В одной из школ Челябинска произошел пожар. Более тысячи детей и десятки учителей пришлось эвакуировать.

Инцидент случился в Тракторозаводском районе. "Было возгорание в гардеробе, персонал сработал очень грамотно", — заявили в пресс-службе МСЧ. Детей вывели на спортивную площадку, огонь был ликвидирован, передает RT.