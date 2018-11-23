Из затопленной квартиры в Ижевске вытащили пенсионерку

Днем 21 ноября в экстренные службы поступило сообщение о запахе гари и затоплении квартир в одном из домов на улице Ворошилова в Ижевске, передает ИА "Удмуртия". Прибывшие на место специалисты установили, что в доме замкнуло контакты электроснабжения. Из двери одной из квартир на девятом этаже шел дым. Спасатели вскрыли ее и обследовали помещение. На кухне они обнаружили подгоревшую еду и открытый кран. Благодаря слаженным действиям спасателей трагедии удалось избежать и из помещение вывели пенсионерку.