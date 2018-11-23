В центре Уфы ребенок провалился в канализацию

Вечером 23 ноября рядом с домом №109 на улице Пушкина в центре Уфы пятилетний мальчик провалился в канализационный колодец, передает портал mkset.ru. По словам очевидцев, ребенок гулял с мамой и решил побегать по газону, когда произошло ЧП. Ребенка вытащили очевидцы. Из соседнего офиса они принесли лестницу, по которой спустились вниз за малышом. Бригада скорой помощи забрала пострадавшего в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.