В Кемеровской области спасли заблудившегося пеликана (видео)

На берегу реки Алчедат в Кемеровской области местная жительница нашла птенца пеликана. Она попыталась самостоятельно выходить замерзшую и отощавшую птицу, однако затем обратилась к специалистам, сообщает сайт ТВ Центр. Орнитологи назвали пеликана Борисом.

Эти теплолюбивые птицы из Красной книги редко оказываются в северных широтах. Эксперты полагают, что пеликан сбился с курса, пока летел в теплые края. Завершить путешествие в этом году у него уже не получится, но люди помогут пернатому перезимовать без риска для жизни и здоровья.