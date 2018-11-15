Мать с сыном заживо сгорели под Волгоградом

Утром 15 ноября в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в частном доме на территории садового товарищества "Победа" в Советском районе Волгоградской области, передает портал novostivolgograda.ru. К моменту прибытия пожарных строение горело на всей своей площади с обрушением кровли.
После ликвидации возгорания на месте были обнаружены тела двух человек. Сообщается, что погибли 57-летняя женщина и ее 29-летний сын.
По предварительным данным, они отапливали помещение небезопасным способом 0 с помощью газовой горелки. Возможно, это и стало причиной пожара. По факту произошедшего проводится проверка.
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