В Удмуртии вор вынес из дома все металлические вещи

В починке Успенский Италмасовского сельского поселения в Завьяловском районе Удмуртии с территории частного домовладения украли печь, бак, холодильник и другие металлические предметы, передает портал udm-info.ru. Обнес злоумышленник и гараж на соседнем участке. Материальный ущерб оценивается более чем в 15 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний безработный местный житель. Сообщается, что мужчина сдал награбленное в пункт приема металлолома.
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