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Пострадавшему в ДТП ребенку удалили часть мозга

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В Екатеринбурге медикам пришлось удалить часть головного мозга двухлетнему мальчику, который пострадал в ДТП. Иначе спасти жизнь ребенка было невозможно, передает Ura.ru.

Малыш попал под колеса машины 14 ноября. ДТП произошло по вине водителя, который попытался на большой скорости объехать по тротуару пробку, пишет "ТВ Центр". Автомобиль сбил мужчину и женщину с коляской, в которой был двухлетний ребенок.

15 ноября 2018, 12:31

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