Отрубивший жене руки ревнивец избежал сурового приговора

Дмитрий Грачев, отрубивший жене кисти рук, отправится за решетку. Суд признал ревнивца виновным в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и похищении жены. Грачев приговорен к 14 годам колонии строгого режима, передает "360".
Суд сжалился над подмосковным Отелло и вынес приговор мягче, чем настаивала сторона обвинения. Прокурор требовал приговорить Грачева к 17 годам тюрьмы.
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