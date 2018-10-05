Опубликованы имена погибших в ДТП под Тверью

Под Тверью при столкновении маршрутки и автобуса погибли 13 человек. Личности жертв ДТП установлены, передает Telegram-канал 112.
1. Платонова Надежда
2. Чирко Зинаида
3. Бондаренко Валентина
4. Березина Нина
5. Синев Андрей
6. Бойков Александр
7. Лысова Наталья
8. Голубева Наталья
9. Стрелкова Марина
10. Голубева Ольга
11. Крисюк Елена
12. Соколовская Наталья
13. Арабиев Мансур
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель микроавтобуса. Маршрутка выехала на встречную полосу.
Телеведущая осталась без награды
Поклонники поражены хозяйством артиста
Певица дала откровенное интервью
Обрюзгшую певицу не сразу узнали