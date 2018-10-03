В Волгограде многодетная мать умерла после ссоры с сожителем

Днем 2 октября в одном из домовладений в Советском районе Волгограда 41-летняя женщина, мать семерых детей, поссорилась с сожителем. Мужчина ушел в свою комнату, а когда спустя несколько часов вернулся, обнаружил свою подругу мертвой, передает портал novostivolgograda.ru.
По неофициальной версии, в последнее время у женщины были проблемы с алкогольной и наркотической зависимостями. По факту произошедшего проводится проверка.
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