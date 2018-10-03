В Тюмени из окна многоэтажки выпал пенсионер

Днем 3 октября жильцы дома на Ямской улице в Тюмени обнаружили под окнами своей многоэтажки тело 60-летнего мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает портал nashgorod.ru. Они вызвали скорую помощь, однако прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть пенсионера. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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