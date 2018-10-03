19-летняя россиянка делала селфи и рухнула с террасы ТЦ

В Санкт-Петербурге во время фотографирования сорвалась с террасы торгового центра 19-летняя девушка. По предварительным данным, ища удачную позу для селфи, петербурженка была невнимательна и случайно вывались за ограждение, пишет FlashNord.
Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени, переломом костей черепа и шейного отдела позвоночника. За ее жизнь борются медики.
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