Лично приказал: Порошенко уличили в кровавой бойне в Керчи

Президента Украины Петра Порошенко обвинили в террористическом акте в Керченском политехническом колледже. Пользователи Сети предположили, что лидер Незалежной мог лично отдать приказ украинским спецслужбам.



"Лично у меня нет сомнений, что в теракте в Керчи виновен Порошенко", – написал пользователь Twitter Константин Симонов. Он предположил, что украинский лидер лично отдал приказ на совершение преступления спецслужбам Незалежной.

По мнению пользователя, задача Киева – посеять страх на полуострове и дестабилизировать ситуацию в регионе. "Потом будет хвастаться "перемогой" в канун президентских выборов", – заключил Симонов.

В организации теракта Киев заподозрили сразу. Известно, что украинское руководство периодически пыталось (и, скорее всего, продолжает свои попытки) забросить в Крым диверсантов для совершения террористических атак. Сколько их задержали российские спецслужбы за прошедшие четыре года, неизвестно, но сообщения об этом иногда всплывали в информационном поле.

Лично у меня нет сомнений, что в теракте в Керчи виновен Порошенко. Наверняка лично он отдал приказ украинским спецслужбам. Задача - дестабилизировать Крым, посеять страх. Потом будет хвастаться "перемогой" в канун президентских выборов. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 17 октября 2018 г.

Один из самых известных случаев касается "режиссера" Олега Сенцова, которому на Украине лепят имидж мученика. В мае 2014 года он был задержан сотрудниками ФСБ при подготовке террористических актов у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. По данным оперативников, Сенцов и его подельники были тесно связаны с группами украинских националистов. Помимо Симферополя, они готовили взрывы в Севастополе, Ялте и других крымских городах.

Сенцов был осужден в России и приговорен к 20 годам колонии. Но на Украине сегодня своя реальность, где черное – это белое и наоборот. Посему террорист Сенцов для Порошенко – герой, об освобождении которого украинский лидер не устает напоминать главам иностранных государств.

Таким образом, нынешняя Украина – это государство-террорист, которое поощряет преступные акты в отношении других стран. Усиленно культивирующееся все последние годы чувство ненависти к России, внедрение в сознание граждан Незалежной устойчивого образа "москальского оккупанта" и поддержка различных националистических организаций привели к тому, что на Украине выросло и продолжает расти целое поколение людей, являющихся удобной средой для вербовочной работы спецслужб.

Все это – прямое следствие проводимой Порошенко внутренней политики. Но все же крайне сомнительно, что украинский лидер мог лично отдать приказ на организацию теракта в Керчи. На это есть другие люди. Ниже "рангом", но уполномоченные на ведение подрывных действий в "стране-агрессоре". И если наши спецслужбы все-таки найдут ниточки, которые ведут из Керчи в Незалежную, то наказание для этих "уполномоченных" не должно заставить себя ждать.

Напомним, в результате взрыва в Керченском политехническом колледже, по предварительным данным, погибли 13 человек, десятки пострадали, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Первая версия случившегося – взрыв газового баллона. Однако позже выяснилось, что здание не было газифицировано. Рассматривается также версия террористического акта.

СМИ сообщили, что спецслужбы разыскивают парня 20-25 лет, который может быть исполнителем теракта. Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил о попытке захвата заложников в колледже, после этого там началась стрельба, а затем прогремел взрыв.

Президент России Владимир Путин поручил при необходимости обеспечить транспортировку пострадавших в ведущие клиники страны, в том числе в Москву, а Федеральной службе безопасности и следственным органам – установить причины произошедшего.