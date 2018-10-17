Взрыв в Керчи официально признали терактом

Заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов назвал терактом взрыв в колледже Керчи. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
Напомним, что в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв, которому предшествовала стрельба. В результате трагедии погибли десять человек.
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