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Регионы

Работники автозаправки похитили более 10 млн рублей

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Работки автозаправок под Хабаровском украли более 10 миллионов рублей. Как пишет newizv.ru, руководство одной из компаний по продаже топлива обнаружило недостачу нефтепродуктов. После расследования выяснилось, что группа сотрудников занесла в системы управления бензаколонками вирус.

Благодаря хакерской программе мошенники недоливали около 5% от оплаченного водителями топлива. "Сэкономленный" бензин злоумышленники сбывали третьим лицам.

12 октября 2018, 21:38

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