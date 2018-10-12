Уфимец нашел сумку с 47 тысячами рублей и вернул ее владельцу

В Уфе мужчина случайно оставил на прилавке продуктового магазина барсетку с деньгами и документами. В сумочке находилось 47 тысяч рублей. Когда уфимец заметил пропажу, он вернулся в магазин, но своих вещей не нашел. Мужчина написал заявление в полицию, передает mkset.ru.

Сумочку нашел другой уфимец и забрал ее. Когда мужчина рассмотрел содержимое, он решил вернуть барсетку владельцу.