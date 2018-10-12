Самолет со 110 пассажирами экстренно сел в Сургуте

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший из Москвы в Якутск, экстренно сел в Сургуте. Решение о внеплановой остановке было принято из-за плохого самочувствия пассажира, передает nashgorod.ru.
На борту находились 116 человек, из них 110 – пассажиры. Бригада врачей эвакуировала больного, после чего лайнер отправился дальше.
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