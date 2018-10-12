В Петербурге из-за женщины устроили поножовщину

Поздним вечером 11 октября на улице Радищева в центре Санкт-Петербурга вспыхнула массовая драка, участие в которой, по оценкам правоохранителей, приняли свыше десяти человек. Предполагается, что уроженцы Кавказа повздорили с выходцами из Азии из-за женщины, передает телеканал "360".

Как сообщают СМИ, причиной конфликта стал несчастливый роман между девушкой из Киргизии и молодым человеком из Таджикистана. Дескать, девушка пыталась расстаться с возлюбленным, однако тот был против. Чтобы переубедить любовника, дама попросила помощи у приятелей из Дагестана, а тот обратился за поддержкой к своим землякам.

В ходе вышедших за рамки дебатов 21-летний уроженец Дагестана получил удар ножом в спину, спасаясь бегством от разъяренной толпы, и погиб. Его 18-летний земляк был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства массовой драки с поножовщиной.