Пожар в сибирской исправительной колонии попал на видео

Днем 12 октября на территории исправительной колонии №6 в Иркутске загорелась кровля деревянного общежития для заключенных, передает Пятый канал. В здании находились 87 человек. Благодаря экстренной эвакуации никто не пострадал.
С огнем борются пять пожарных машин – три от управления МЧС и две принадлежащие колонии. Устанавливается причина возгорания и обстоятельства произошедшего. Горящее здание сняли на видео.
Поводом для пересудов стали интригующие слова актера
Футболистов отправляют в тюрьму
Ранее стало известно о госпитализации матери актрисы
Фигуристка опубликовала снимок из детства