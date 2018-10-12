Пришедшего в Иркутск на охоту медведя застрелили

Сотрудники полиции застрелили медведя, который приходил охотиться на собак и домашний скот в поселок Маркова на окраине Иркутска, передает телеканал "360". Специалисты отмечали, что поведение лесного зверя представляет опасность для людей. В связи с этим было принято решение организовать круглосуточное полицейское дежурство на окраине поселка. И когда медведь пришел забрать ранее убитую добычу правоохранителям ничего не оставалось, кроме как обезвредить зверя. Отметим, изначально предполагалось поймать зверя и отправить его в тайгу, однако все ловушки хитрый хищник сумел распознать и обойти.