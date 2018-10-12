В Красноярске предпринимателю сожгли машину

В ночь на 10 октября во дворе дома на проспекте Мира в Красноярске загорелся автомобиль BMW X5, принадлежащий генеральному директору торгового центра "Квант", передает телеканал "360". Машина выгорела полностью и восстановлению не подлежит.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога". Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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