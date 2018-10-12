В Хабаровске умер генерал Росгвардии

В Хабаровске в возрасте 58 лет ушел из жизни командующий восточным округом войск Росгвардии генерал-полковник Игорь Груднов, передает Ura.ru. В пресс-службе ведомства отметили успехи, которых удалось добиться под его руководством. В частности, государство смогло вернуть тонны незаконно добытых биоресурсов, а также существенно сократить масштабы браконьерства на Дальнем Востоке.
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