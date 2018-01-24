13-летняя школьница испугала грабителя

В Ленинградской области школьница дала отпор грабителю. Мужчина угрожал девочке пистолетом.

Злоумышленник зашел вместе с жертвой в лифт жилого дома и требовал отдать ему телефон. Однако несовершеннолетняя заметила, что оружие преступника – всего лишь муляж. Ребенок дал грабителю отпор, и тот убежал. Отважная девочка рассказала обо всем родителям, а те обратились в полицию Стражам правопорядка удалось по горячим следам задержать незадачливого преступника. Им оказался 21-летний местный житель.

Местное издание "БезФормата.Ru" пишет, что потерпевшей оказалась девочка 2004 года рождения. По информации источника, она случайно выбралась из лифта, когда тот распахнулся на одном из этажей перед соседкой девочки, которая впоследствии помогла ей добраться до квартиры и позвонить в полицию. По информации издания, позже напавший был задержан, он написал явку с повинной.

Отметим, что злоумышленник может не ждать снисхождения суда из-за того, что он использовал игрушечный пистолет. Еще 16 мая 2017 года Верховный суд России постановил, что угрозы даже макетом оружия считаются разбоем: "Если лицо угрожало заведомо для него негодным или незаряженным оружием либо предметами, имитирующими оружие, например, макетом пистолета, декоративным оружием, оружием-игрушкой и т.п., не намереваясь использовать эти предметы для причинения вреда, опасного для жизни или здоровья, его действия… следует квалифицировать как разбой".