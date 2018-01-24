Многодетная путана обокрала клиента на 120 тысяч

В Петрозаводске мужчина познакомился с 25-летней местной жительницей, которой предложил провести вместе ночь и пообещал заплатить за совместный досуг. Она согласилась. Уже в квартире она положила к себе в сумочку золотую цепочку с крестиком и дорогие часы своего нового знакомого, передает "Московский комсомолец". Утром хозяин квартиры обнаружил пропажу и обратился в полицию. Общая сумма ущерба оценивается в 120 тысяч рублей. Женщину нашли. Она вернула часы, а вот крестик и цепочка уже были отправлены перекупщику в Санкт-Петербург. Их стоимость женщине придется возместить. На преступление ее толкнула нужда – девушка одинокая мать троих детей. Младший был рожден всего за месяц до той ночи, когда она пошла на кражу.