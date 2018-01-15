Женщина в муках умерла на приеме у проктолога
Смерть пациентки полностью на совести врача, который ввел анестетик, уверены специалисты. У женщины проявилась сильная реакция на препарат, однако сотрудники клиники до последнего не вызывали скорую помощь.
Саид Муйдинов привез супругу на консультацию в частную клинику в Санкт-Петербурге – у нее было небольшое осложнение после родов. Проктолог порекомендовал пациентке ввести анестетик "Наропомин". Процедура оказалась смертельной.
Как отметили эксперты, "Наропомин" – распространенный препарат, который часто применяют в случаях, подобных тем, с которым обратилась женщина. Однако надо следить, чтобы он не попал в кровь.
Как только врачи начали вводить препарат, у женщины начались судороги, изогнулась спина, изо рта пошла пена, однако процедуру продолжили. Лишь спустя 20 минут – после третьего судорожного припадка, когда сердце пациентки уже не билось, эскулапы все же вызвали скорую, передает РЕН ТВ.
Трагедия произошла полгода назад. С Саидом за это время не связался никто из сотрудников клиники. Более того – несмотря на заявление руководства об увольнении допустившего ошибку врача, выяснилось, что он продолжает работать.
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