Врач лишилась работы из-за полуголого танца на корпоративе

Плачевно окончилась новогодняя вечеринка для заведующей отделением красноярской больницы скорой медицинской помощи (БСМП). Из-за танца живота с "шейхом" женщина уволилась.

Решение уйти с любимой работы специалист приняла после того, как в Сеть попала видеозапись празднования веселого корпоратива в стенах медучреждения. Медики с фантазией отметили Новый год в кабинете больницы в конце декабря 2017 года.

На записи видно, как две женщины под дружное одобрение коллег исполняют танец живота перед переодетым в шейха мужчиной. В БСМП пояснили, что тем самым был нарушен запрет главного врача на проведение таких праздников на рабочем месте.

"Заведующая написала заявление по собственному желанию, после того как узнала, что этот случай получил огласку. Оно подписано", – цитирует представителя больницы Андрея Любченко "Газета.ru". "Остальные участники корпоратива написали объяснительные. Они получат выговор", – добавил он.

Отметим, это не первый подобный случай. Ранее врачей кардиодиспансера в Рязани уволили за застолье с шампанским на работе, которое они устроили вместо приема пациентов. Соответствующее видео попало в Сеть, после чего разразился скандал. Главврачу медучреждения был вынесен выговор, а заместитель главврача по лечебной работе и заведующая диспансерно-консультативном отделением были уволены.