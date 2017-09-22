Лишенная комнаты пенсионерка умерла на глазах рабочих

В Перми 64-летняя пенсионерка умерла от остановки сердца на глазах рабочих, которые пришли ломать стену в ее квартире, передает URA.Ru. Сообщается, что женщина по суду лишилась одной из своих комнат. Было установлено, что это помещение относится к местам общего пользования. Причем этот статус закреплен за отобранной комнатой с момента строительства дома, что не помешало семье жить в двухкомнатной квартире в течение 32 лет, в течение которых это несоответствие, по всей видимости, никто не замечал. Родственники погибшей рассказали, что комнату у них отбирает директор ТСЖ. По их словам, он хочет сдавать помещение в аренду коммерсантам.Семья погибшей подала апелляцию в Дзержинский районный суд.