Жуткие подробности дела об убитом под Волгоградом ребенке
По факту безвестного исчезновения ребенка региональным управлением Следственного комитета России было незамедлительно возбуждено уголовное дело, организованы масштабные розыскные мероприятия, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области.
К поиску ребенка были приложены беспрецедентные усилия. Ее искали более трех сотен человек, большинство из которых добровольцы. Была использована беспилотная авиация. Правоохранителями, волонтерами, местными жителями и родственниками девочки проделан колоссальный объем работы: прочесывание местности, осмотр всех гаражных боксов, поквартирный обход. А девочка уже была мертва.
В ходе розыскных мероприятий 22 сентября тело ребенка было обнаружено в пристройке к гаражу. 55-летний владелец постройки вскоре был задержан по подозрению в убийстве малолетней. Следователи полагают, что 15 сентября 2017 года злоумышленник заманил ребенка в укромное место между боксами. А поскольку малышка знала подозреваемого, она без всяких опасений пошла за взрослым мужчиной. Здесь педофил задушил ребенка и надругался над ним.
В ходе осмотра тела девочки были выявлены признаки сексуального насилия. Остальное установит вскрытие. Также в гараже, где задержали подозреваемого в убийстве Сони 55-летнего Павла Лукьяненко, нашли секс-куклу.
Соседи говорят, что какие-либо странности за мужчиной замечены не были: он работал водителем в паре с женой, торгующей шубами. В странном интересе к детям замечен не был. Впрочем, Лукьяненко уже дал признательные показания, сообщает "Блокнот Волгограда" со ссылкой на источники в следствии.
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