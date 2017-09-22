Жуткие подробности дела об убитом под Волгоградом ребенке

Вечером 15 сентября 2017 года в полицию Калачевского района обратились родители 5-летней девочки, которые сообщили, что несколько часов назад их дочь ушла гулять на близлежащую детскую площадку и пропала. Через неделю тело девочки нашли в гараже.

По факту безвестного исчезновения ребенка региональным управлением Следственного комитета России было незамедлительно возбуждено уголовное дело, организованы масштабные розыскные мероприятия, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области.

К поиску ребенка были приложены беспрецедентные усилия. Ее искали более трех сотен человек, большинство из которых добровольцы. Была использована беспилотная авиация. Правоохранителями, волонтерами, местными жителями и родственниками девочки проделан колоссальный объем работы: прочесывание местности, осмотр всех гаражных боксов, поквартирный обход. А девочка уже была мертва.

В ходе розыскных мероприятий 22 сентября тело ребенка было обнаружено в пристройке к гаражу. 55-летний владелец постройки вскоре был задержан по подозрению в убийстве малолетней. Следователи полагают, что 15 сентября 2017 года злоумышленник заманил ребенка в укромное место между боксами. А поскольку малышка знала подозреваемого, она без всяких опасений пошла за взрослым мужчиной. Здесь педофил задушил ребенка и надругался над ним.

В ходе осмотра тела девочки были выявлены признаки сексуального насилия. Остальное установит вскрытие. Также в гараже, где задержали подозреваемого в убийстве Сони 55-летнего Павла Лукьяненко, нашли секс-куклу.

Соседи говорят, что какие-либо странности за мужчиной замечены не были: он работал водителем в паре с женой, торгующей шубами. В странном интересе к детям замечен не был. Впрочем, Лукьяненко уже дал признательные показания, сообщает "Блокнот Волгограда" со ссылкой на источники в следствии.