Изнасиловавшего 8 детей косматого педофила поймали в Сибири

В Красноярске полиция задержала 40-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних. Педофил караулил девочек возле лицеев и заманивал к себе домой.

Житель Красноярска попал под следствие. Он подозревается в 12 эпизодах сексуального насилия в отношении несовершеннолетних и нападении на представителя власти. Известно о восьми жертвах педофила, однако не исключено, что на самом деле их больше, передает РИА ФАН.

По предварительной информации, злоумышленник караулил учениц возле лицеев и предлагал убраться в квартире или офисе за деньги. Согласившихся он привозил к себе домой, после чего насиловал.

В Следственном комитете по региону сообщили, что мужчина снимал противоправные действия на камеру и шантажировал девочек, вынуждая вступить с ним в половую связь повторно. В марте полиция вышла на след педофила и попыталась его задержать, но тот оказал сопротивление и сбежал.

Подозреваемого удалось поймать в квартире его брата 13 сентября. Как отмечает издание, за это время он изменил внешность, отрастив усы и бороду.