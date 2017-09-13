Педофил охмурил мать-героиню ради детей
Табита Сондерс познакомилась с Кольтом Нимом во время работы на лондонской Олимпиаде. Табите тогда был 41 год, ее новому мужчине всего 34.
Женщина, как это часто бывает во время поздно вспыхнувшей любви и страсти, в 2013 году бросила мужа, с которым прожила восемнадцать лет, и двенадцать рожденных с ним детей. Все ради новой любви. Но, как уверены ее более трезвомыслящие родные и близкие, поступок Табиты является нелогичным и безрассудным, сообщает The Sun. В свою очередь многодетная мать решила, что ее детям будет лучше без нее, а ей – лучше с Кольтом Нимом. Но со временем вскрылись факты, которые порядком испугали бывшую семью Табиты.
Уже через несколько часов после разрыва Табиты с семьей в доме Нима была обнаружена детская порнография. после длительного разбирательства мужчину осудили на полтора года нахождения под надзором. Пока шло следствие и дело шло к суду, Табита успела забеременеть от своего нового друга и даже родить ему ребенка. Суд в итоге запретил паре жить под одной крышей, но Ним в присутствии матери регулярно общается с их общим ребенком. В присутствии матери, естественно.
Daughter's horror at mum who dumped her hubby and 12 kids for paedophile toyboy… and then had his baby https://t.co/NVPvzpNldo— Dave Bewick (@daveyboy9274) 12 сентября 2017 г.
Семья Табиты до сих пор находится в недоумении. Младшие Сондерсы не понимают: как можно было их, родных детей, променять на педофила и тем более еще и родить от него – учитывая открывшиеся пристрастия мужчины. Старшие дети Табиты и вовсе боятся, что знакомство с их матерью Ниму было нужно только как возможность позже сблизиться с ее маленькими детьми. Старшая дочь прямо сказала: "Порой я задумываюсь, что интересовало Кольта – сама мама или 12 ее детей. Это явно нездоровые отношения". Но, к счастью для Сондерсов, их мать и ее новый муж сейчас не пытаются с ними контактировать.
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