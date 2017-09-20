В Москве педофил несколько лет насиловал свою дочь

Москвич в течении восьми лет насиловал собственную дочь. О зверствах мужчины стало известно благодаря бабушке девочки, передает агентство "Москва".
Пожилая женщина обратила внимание, что отец жестоко обращается с 15-летней школьницей, и сообщила об этом в полицию. В ходе проверки сотрудники соцзащиты побеседовали с девочкой и выяснили, что та с 2009 года подвергается насилию со стороны отца.
В настоящее время мужчина задержан. Установлено, что он на протяжении нескольких лет угрожал дочери насилием и применял его, а также совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый уже дал признательные показания.
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