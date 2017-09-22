Ревнивец до смерти забил возлюбленную телевизором

Суд приговорил к десяти годам колонии жителя Воронежской области за жестокое убийство гражданской жены. На почве ревности мужчина забил женщину телевизором и табуретом.

Трагедия произошла 28 января 2017 года в городе Семилуки Воронежской области. 35-летний мужчина, разыскивая сожительницу, зашел к знакомому и обнаружил ее там. "Во время распития спиртного он стал предъявлять гражданской супруге претензии по поводу нахождения в квартире чужого мужчины", – сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

В разгар ссоры мужчина начал быть возлюбленную по голове и телу руками, ногами, потом в ход пошел телевизор, деревянный табурет. Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Позже экспертиза установила, что смерть женщины наступила от травм головы и груди. В ходе расследования стало известно, что злоумышленник угрожал убийством своему знакомому, похитил имущество и автомобиль у односельчан.

На суде мужчина предстал по обвинению в четырех статьях. "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – сообщает следствие.

Ранее стало известно о другом жутком убийстве в Москве. Во время празднования дня рождения возник конфликт между 45-летней именинницей, уроженкой Узбекистана, и ее гостем. Мужчина схватил женщину за ноги и скинул с балкона.