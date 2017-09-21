Друг выкинул именинницу с балкона в Москве

В Саратове полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своей подруги. По предварительным данным, злоумышленник выбросил женщину с балкона во время празднования ее дня рождения.

Трагедия произошла месяц назад в одной из коммунальных квартир на улице Инженерной в Москве. 45-летняя уроженка Узбекистана отмечала свой день рождения в компании 33-летнего мужчины. В разгар торжества между именинницей и ее другом произошел конфликт.

В разгар ссоры мужчина схватил женщину за ноги и перекинул через перила балкона. Именинница упала на асфальт, разбившись насмерть, а злоумышленник сбежал с места преступления.

Лишь спустя месяц подозреваемый был обнаружен в Саратовской области. После этого удалось установить, что задержанный является 33-летнем уроженцем города Балаково, передает агенство городских новостей "Москва".

Также удалось установить, что ранее мужчина уже был судим за кражу. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает РЕН ТВ.

Ранее Москву потрясло другое громкое убийство. Легкоатлет Николай Иванов был смертельно ранен в ходе конфликта с уличным хулиганом. 23-летний спортсмен скончался в машине скорой помощи.

Позже полиция задержала подозреваемого в убийстве. Им оказался 25-летний уроженец Чечни Сулунбек Д. Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что выбросил орудие убийства в районе Марьино.