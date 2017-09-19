Энергетики Тюмени отстояли свою честь

Тюменские энергетики защитили свою деловую репутацию. В досудебном порядке разрешилась ситуация с публикациями в ряде федеральных СМИ информации о том, что ООО "Корпорация СТС" завышает тарифы на тепло для населения Тюмени. Журналисты опубликовали опровержения недостоверной информации и порочащих сведений, а также удалили материалы с ресурсов.

Энергетическая компания обратилась в Арбитражный суд Москвы с исками о защите деловой репутации. Ответчиками стали федеральные издания "Аргументы неделi", "Комсомольская правда". Кроме этого, претензии были и к сайтам "Цензуры.нет", "Соловей.инфо", Sminews, "Честное СМИ", радио "Курс", которые перепечатали статью.



В частности, в материалах СМИ утверждалось, что энергетическая компания "Корпорация СТС" в течение нескольких лет "грабила жителей Тюмени". В статьях говорилось, "Тепло Тюмени" (компания – часть "Корпорации СТС") якобы контролирует тепловой рынок областного центра и завысила в 2,65 раз тарифы на тепло.

Журналисты утверждали, что "в 2013 году тарифы выросли на 15%, в 2014 – на 46%, в 2015 – 44%, а в прошлом выросли сразу на 23%". Кроме этого, в материалах говорилось о том, что новые городские тарифы будут строиться на основании грабительских цен "Корпорации СТС". Более того, приводятся высказывания Общероссийского народного фронта о том, что "тарифы олигархов буквально грабят население".

Как сообщили в пресс-службе компании, сведения, которые были опубликованы в материалах, "являются лживыми, не соответствовали действительности и порочат деловую репутацию предприятия". "Тарифы на тепло никто произвольно установить не может, они регулируются государством и находятся под строгим контролем. Обвинения по данному вопросу совершенно беспочвенны", – отметили там.

Юристы "Корпорации СТС" рассказали, что к моменту рассмотрения дела по существу, ответчики по делу, которые опубликовали порочащую недостоверную информацию, выполнили все требования, указанные в исковом заявлении, а именно удалили статьи и опубликовали опровержения на тех же страницах сайтов, где ранее были опубликованы материалы. "Таким образом, требования "Корпорации СТС" были добровольно удовлетворены ответчиками до вынесения решения суда", - отметили адвокаты.

Добавим, что это не единственное судебное разбирательство, в котором энергетики "тюменской матрешки" защищают свою репутацию. Ранее РБК Тюмень писало, что "Корпорация СТС", "Ямалкоммунэнерго" и "Тюменский энергетический альянс" намерены обратиться в Арбитражный суд Москвы с иском о защите деловой репутации. Ответчиком станет издание ПАСМИ.