Жителям Тюмени изуродовали машины за несуществующие долги

Жители одного из дворов в районе Войновка в Тюмени стали жертвами нападения коллекторов. Несколько автомобилей, стоявших на парковке у дома №5 на Малой Боровской улице оказались испачканы желтой краской, передает URA.Ru. На некоторых из них вдобавок приклеили листы бумаги с требованием вернуть долг в два миллиона рублей. Указывались и должники – якобы такую сумму должна заплатить семейная пара, живущая в частном доме напротив стоянки. Однако испорченные автомобили, как оказалось, принадлежат другим людям. Заявление о коллекторском беспределе уже поступило в полицию. "Участковый уполномоченный выясняет обстоятельства происшествия", – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.