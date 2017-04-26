Жителям Тюмени изуродовали машины за несуществующие долги

Умер актер из "Интернов" График отключения горячей воды Выборы президента Франции Звездный Instagram Дом-2

Самое читаемое

Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Больную Варум откачивали 40 минут
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
партнеры
Среда 26 апреля
Лента новостей
16:32
Москва заиграет новыми красками
16:24
Бросивший жену Носик получил по шее от любовницы
16:13
Японский дизайнер продает платья с русскими надписями за $500
16:09
Плюсы и минусы советского образования
16:09
Польского русофоба снова побили в прямом эфире (видео)
16:07
Мизулина связала любовь к порно с бесплодием
16:03
В Турции нашли гроб с телом российского генерала
15:41
В России хотят сажать за похищение невест
15:41
Где искать останки инопланетян
15:37
Плетнев развелся после скандала с Джигарханяном
15:29
Денис Матросов отменил свадьбу из-за несчастья
15:18
В Москве мертвец полгода просидел в машине
14:45
Семья барсуков терроризирует британскую деревню
14:42
Эрдоган совершил роковую ошибку при общении с Путиным
14:37
Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана
14:34
В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты
14:29
Что произойдет в случае падения самолета на АЭС
14:17
Киркоров в перьях и стразах показал свое истинное "Я"
14:13
Народ молится за больную раком звезду "Дома-2"
14:06
Москву зальют тропические дожди
13:54
Лукашенко расписался в вечной дружбе с Порошенко
13:39
Угрозы довели "несчастную миллионершу" до паранойи
13:32
Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов
13:31
После разрыва с мужем-миллионером модель возвращается в Россию
13:25
Покалеченный в Болгарии Николас Кейдж летит на операцию в США
13:24
Ко Дню Победы выпущен смартфон со Сталиным
12:56
Почему певица МакSим скрывает лицо дочери
12:47
Курильщиков сравнили с педофилами
12:44
Обезумевший Киев издевается над 94-летним ветераном
12:43
На западе Москвы неизвестный ранил мужчину
12:38
Сестра Федора Бондарчука рассказала о конфликте в семье
12:29
Плющенко похвастался дорогим авто
12:10
Мать Фриске пытается растопить сердце Шепелева
12:07
Dni.Ru признали самым вовлекающим СМИ
12:04
Раскрыт секрет картины "Крик" Эдварда Мунка
12:03
Актрисе Александровой выстрелили в глаз
11:49
Соседи бегут от Порошенко
11:43
Заблокировавший детскую скорую автохам остался безнаказанным
11:33
В Киеве в детском саду прогремел взрыв
11:27
Найден простой способ заработать инфаркт
11:27
В Москве объявлено штормовое предупреждение
11:06
Рекордное счастье россиян объяснили затяжными проблемами
10:59
Охрана не отходит от палаты больного Тимати
10:53
Бузову в коротком топике назвали мерзостью
10:52
Рэпер Дрейк и Дэвид Боуи стали самыми популярными музыкантами
10:48
Главный палач Украины опозорился из-за обогревателя
10:45
Каких сюрпризов ждать России от Китая
10:25
Курс доллара показал рост
10:19
Налетчики в чулках ограбили ювелирный магазин в Петербурге
10:13
Звезда "Кухни" расплакалась из-за серьезной болезни
10:09
Названа дата премьеры девятого эпизода "Звездных войн"
09:59
Японский министр лишился работы из-за оскорбления
09:52
Эсминец США увернулся от иранского катера
09:52
Максакова кипит после потери наследства
09:21
Американец прославился на весь мир из-за измены подруги
09:18
Россиянам запретили пить вино из Черногории
09:14
В ДТП с четырьмя грузовиками под Москвой погиб человек
09:11
Турнир Dominator Extreme Fight 1 пройдет в Лобне
09:02
Домогаров еле сводит концы с концами
08:44
Судья села на шпагат на работе (видео)
08:43
Москвичам пообещали сырой и ветреный день
08:41
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
08:39
Все насильники из детдома в Петербурге арестованы
08:29
Европу охватила эпидемия кори
08:19
Таможня открыла охоту на дешевые детские автокресла
08:00
При пожаре на севере Москвы погиб человек
22:08
Максакова о семейной драме Вороненкова
21:55
На МКАД таксист сбил мужчину
21:34
Европейские цены растут в шесть раз быстрее российских
21:29
Вратарь забил гол через все поле (видео)
21:18
В Москве объявлен план "Перехват"
20:57
Теракт в метро Петербурга устроил глава "Аль-Каиды"
20:53
Лолита эмоционально отреагировала на диагноз дочери
20:51
На МКАД образовалась огромная пробка
20:39
Скончалась художник Александра Сайкина‍
20:30
Названа лучшая банкнота 2016 года
20:11
Филипп Киркоров скоро женится
20:05
В Петербурге в час пик закрыли станцию метро
20:04
Жена озвучила неожиданную причину гибели актера из "Интернов"
19:56
Когда прекратятся массовые отключения горячей воды
19:54
Галина Волчек и Минтимер Шаймиев удостоены звания Героя труда
19:44
Коммунальщики "ГУЖФ" очистили города после зимы
19:31
На зеленой ветке московского метро случилось ЧП
19:22
Путину подарили соленые огурцы
19:09
Пластиковые джинсы вызвали скандал в Сети
19:07
Умерла писательница Елена Ржевская
19:00
Снимки абсолютно голой Виктории Бони появились в Сети
18:51
Избивший жену Нарцисс перевел стрелки на Бузову
18:35
Исламисты взяли ответственность за теракт в метро Петербурга
18:25
Первая жена хотела засудить Вороненкова перед смертью
18:24
В Сети появился онлайн-путеводитель по Подмосковью
18:09
Самолет из Москвы экстренно сел в Ростове-на-Дону
17:56
У родившей звезды "Дома-2" обнаружили рак
17:51
Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз
17:50
Как выучить иностранный язык на каникулах
17:49
Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
17:43
Правила красивого отпуска
17:42
В Кремле похвалили проект реновации пятиэтажек
17:28
Мария Захарова выступает в ООН. Online
17:24
Невеста Гогунского удивила нарядом на свадьбе (фото)
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Филипп Киркоров скоро женится
Ваенга грубо ответила публично унизившей ее Смеховой
Максакова кипит после потери наследства
Составлен график отключения горячей воды в Москве
Убитый муж оставил Максакову без наследства
Волочкова укрыла в своем доме Лолиту с ребенком
Регионы

Жителям Тюмени изуродовали машины за несуществующие долги

прочитано 329 раз

Жители одного из дворов в районе Войновка в Тюмени стали жертвами нападения коллекторов. Несколько автомобилей, стоявших на парковке у дома №5 на Малой Боровской улице оказались испачканы желтой краской, передает URA.Ru. На некоторых из них вдобавок приклеили листы бумаги с требованием вернуть долг в два миллиона рублей. Указывались и должники – якобы такую сумму должна заплатить семейная пара, живущая в частном доме напротив стоянки. Однако испорченные автомобили, как оказалось, принадлежат другим людям. Заявление о коллекторском беспределе уже поступило в полицию. "Участковый уполномоченный выясняет обстоятельства происшествия", – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

26 апреля 2017, 14:27

комментарии

Политика

Эрдоган совершил роковую ошибку при общении с Путиным
Лукашенко расписался в вечной дружбе с Порошенко
Японский министр лишился работы из-за оскорбления
Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз

Шоу-бизнес

Бузова ответила на жестокие насмешки Урганта
Бросивший жену Носик получил по шее от любовницы
Юлия Самойлова: Мы просто забежали в загс и расписались
Плетнев развелся после скандала с Джигарханяном

Проишествия

Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана
Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
Полицейского уволили за сломанный ноготь зайца (видео)
В США любовник казнил россиянку в лесу

Lifestyle

В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты
Киркоров в перьях и стразах показал свое истинное "Я"
Покалеченный в Болгарии Николас Кейдж летит на операцию в США
Раскрыт секрет картины "Крик" Эдварда Мунка
Шоу-бизнес

Плетнев развелся после скандала с Джигарханяном

Актер фильмов "Викинг", "Адмиралъ", "Штрафбат" рассказал о громком конфликте
Шоу-бизнес

Денис Матросов отменил свадьбу из-за несчастья

Известный актер дал откровенное интервью
Здоровье

Мизулина связала любовь к порно с бесплодием

Сенатор рассказала о вреде фильмов для взрослых
Шоу-бизнес

Бросивший жену Носик получил по шее от любовницы

Актер впервые рассказал о странных отношениях с певицей Настей Крайновой

Гороскоп

Филипп Киркоров скоро женится
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова

Фоторепортажи

Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе
Самые милые домашние животные

Спорт

Судья села на шпагат на работе (видео)
Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
Как фигуристка Медведева обманывает зрителей
Беременная Уильямс стала первой ракеткой мира

Регионы

В Крыму нашли полный сокровищ корабль
Названы причины крушения МиГ-31 в Сибири
Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео
Под Смоленском "фокусник" случайно сжег жену
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru