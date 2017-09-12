Насильник залез в квартиру москвички по дереву
Злоумышленник сначала долго бродил возле подъезда одного из жилых домов. Придумав коварный план, он влез на дерево и оттуда через окно проник в квартиру.
Преступник стал душить проснувшуюся от шума хозяйку дома, передает РЕН ТВ. Он повалил женщину на кровать и, уверяя, что не хочет причинять ей боль, изнасиловал, а затем скрылся.
Пострадавшая обратилась в полицию. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сообщалось об изнасиловании 17-летней москвички. Девушка сама села в машину к троим мужчинам, которые отвезли ее в квартиру на Волжском бульваре и по очереди надругались. Кроме того, они сняли с банковской карты пострадавшей 61 тысячу рублей.
Все подозреваемые были задержаны, ими оказались уроженцы Дагестана в возрасте от 23 до 25 лет. Возбуждено уголовное дело.
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