Отец обрил налысо дочь за желание выйти замуж

Прокуратура Чечни возбудила уголовное дело в отношении жителя Курчалоевского района. Мужчина жестоко наказал собственную дочь за желание выйти замуж.

Житель Курчалоевского района Чечни пришел в ярость после того, как узнал о том, что его 17-летняя дочь решила выйти замуж. В гневе мужчина избил девушку. а затем обрил налысо, передает Znak.com со ссылкой на сообщение пресс-службы районной прокуратуры.

Мотивы, которыми руководствовался отец пострадавший, портал не уточняет. По факту инцидента правоохранительные органы организовали доследственную проверку, на основе которой было инициировано расследование, передает URA.ru.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением". За данное преступление предусмотрено максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

Похожий инцидент произошел в селении Каранай-аул. Мужчина убил двух своих дочерей 17-ти и 19-ти лет, а затем спрятал их тела. После того, как следователи вышли на след злоумышленника и задержали, тот признался, что расправился с девушками из-за того, что они слишком поздно вернулись домой с прогулки. По мнению мужчины, таким образом дочери "опозорили честь горской семьи".