Двое подростков надругались над ребенком под Красноярском

Двое 16-летних подростков изнасиловали 11-летнюю девочку в одной из деревень Курагинского района Красноярского края, передает телеканал "360". Как установило следствие, сперва молодые люди обманом вывели ребенка на улицу, а потом силой завели в баню на заброшенном участке по соседству, где изнасиловали.

Сообщается, что девочка растет в трудной семье. В данный момент решается вопрос о лишении ее матери родительских прав. Женщина ведет асоциальный образ жизни и даже не сообщила в полицию об изнасиловании дочери – об этом правоохранителям рассказал знакомый подозреваемых. Отец пострадавшей находится в тюрьме.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Подростки задержаны.