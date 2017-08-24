Двое подростков надругались над ребенком под Красноярском

Двое 16-летних подростков изнасиловали 11-летнюю девочку в одной из деревень Курагинского района Красноярского края, передает телеканал "360". Как установило следствие, сперва молодые люди обманом вывели ребенка на улицу, а потом силой завели в баню на заброшенном участке по соседству, где изнасиловали.
Сообщается, что девочка растет в трудной семье. В данный момент решается вопрос о лишении ее матери родительских прав. Женщина ведет асоциальный образ жизни и даже не сообщила в полицию об изнасиловании дочери – об этом правоохранителям рассказал знакомый подозреваемых. Отец пострадавшей находится в тюрьме.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Подростки задержаны.
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