Пенсионерка из Заполярья бросила пить благодаря судебным приставам

В Мурманской области пенсионерка бросила пить из-за долгов и вмешательства судебных приставов. На женщину позитивно повлияло удержание 50% социальных выплат, передает Flashnord.

Пенсионерке пришлось избавиться от вредной привычки, потому что денег стало хватать только на еду. "Когда через несколько месяцев должница пришла на прием к судебному приставу, он ее не узнал. Женщина опрятно выглядела, появился блеск в глазах", – сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.