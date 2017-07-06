Молодежный форум "Инерка-2017" открылся в Мордовии

В Саранске состоялось торжественное открытие молодежного межрегионального образовательного форума "Инерка – 2017". Его участники – молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет. В их числе активисты Российского движения школьников, представители молодежных движений, общественных организаций и объединений, органов ученического самоуправления. Торжественное открытие форума состоялось накануне вечером.



Первая смена форума посвящена деятельности Российского движения школьников. В ежедневной программе значатся образовательные занятия, дискуссии, мастер-классы, спортивные и культурно-развлекательные мероприятия. Участники встретятся с известными общественными и политическими деятелями, спортсменами, представителями молодежных СМИ.

В первую смену работа участников форума будет проходить сразу по нескольким направлениям, в числе которых: информационно-медийное, военно-патриотическое, гражданская активность, лидерство и личностное развитие. Во время второй смены участники форума будут работать по другим направлениям, в том числе волонтерство, молодежные инициативы, молодые политики и студенческое самоуправление. Первая смена продлится до 9 июля. Вторая – с 9 по 13 июля.