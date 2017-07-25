Чиновница из Коми попалась на магазинных кражах

Суд вынес приговор в отношении сотрудницы администрации Усть-Куломского района Республики Коми, которая обвинялась в кражах из магазинов Сыктывкара, передает Flashnord. Судом установлено, что женщина приехала к сестре в столицу республики в мае. Дамы решили обновить свой гардероб. В магазине Gloria Jeans у сестер возникла идея не платить за обновки. Они избавились от сигнальных устройств на одежде, сложили ее в рюкзак и ушли. По такой же схеме женщины украли из магазина MODIS 16 вещей. Задержали их при попытке пронести не заплатив товары из гипермаркета О'КЕЙ. Сестры признали свою вину в полном объеме. Чиновнице было назначено наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей, ее сестре – 80 часов обязательных работ.