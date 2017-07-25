В Подмосковье дачник расстрелял соседа и покончил с собой

Житель Орехово-Зуевского района Московской области выпустил по меньшей мере десять пуль в машину, где находился его сосед, передает Life.ru. От полученных ранений тот скончался на месте. Позже, в частном секторе, было найдено тело стрелка. По предварительным данным, он покончил с собой. Причина поступка мужчины неизвестна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия и боеприпасов".