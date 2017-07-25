В Якутии перед взлетом загорелся лайнер с пассажирами

При выруливании на взлетно-посадочную полосу аэродрома Тикси в Якутии загорелся пассажирский Ан-24, передает "Московский Комсомолец". В этот момент на борту находились 43 человека. В результате ЧП никто не пострадал, пожар в двигателе удалось быстро потушить. Планируется, что до пункта назначения людей доставит резервный борт – Ан-26. По предварительной информации, рейс Тикси – Якутск обслуживался перевозчиком "Полярные авиалинии".