Очевидцы сняли странное атмосферное явление под Пермью

В Сети появилось видео, на котором запечатлено странное атмосферное явление. Автор утверждает, что запись сделана днем 24 июля вблизи поселка Полазна Добрянского района Пермского края. Увиденное он называет смерчем. Впрочем, специалисты скептически отнеслись к этому громкому названию. По их мнению, это всего лишь восходящий поток в дождевом облаке, передает URA.Ru. Также специалисты отмечают, что приборы не фиксировали в указанном районе ничего необычного. "Если и был там смерч, то совсем слабый", – уверен специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.